استهدافات "بالجملة"... مواقع وثكنات اسرائيلية تحت نيران المقاومة!

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:00 من عصر يوم الجمعة 08-12-2023موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة.
كما واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:00 من عصر يوم الجمعة 08-12-2023موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة وعند الساعة 04:00 من عصر يوم الجمعة 08-12-2023 موقع العباد بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة وثكنة ميتات مقابل بلدة رميش بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابتها إصابة مباشرة.