أمطار غزيرة وثلوج.. استعدوا!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما صباحا مع انخفاض في درجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية، تتساقط الثلوج على المرتفعات التي تعلو عن 2300 متر. تخف حدة الامطار ابتداء من بعد الظهر وتنحسر ليلا. نحذر من تكون الجليد على الطرق التي تعلو عن 2500 متر فجر الأحد ويتكون ضباب كثيف على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي :

-الحال العامة: طقس متقلب وماطر أحيانا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم السبت حيث يستقر تدريجيا.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين 13 و 21 درجة، طرابلس بين 10 و 19 درجة، وفي زحلة بين 4 و 14 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، مع احتمال امطار المتفرقة وانفراجات واسعة نهارا. تشتد غزارة الامطار في الفترة ما بين مساء الجمعة / فجر السبت مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج على المرتفعات الشمالية التي تعلو عن 2700 متر.

السبت: غائم صباحا مع انخفاض في درجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية، تتساقط الثلوج على المرتفعات التي تعلو عن 2300 متر. تخف حدة الامطار ابتداء من بعد الظهر وتنحسر ليلا. نحذر من تكون الجليد على الطرق التي تعلو عن 2500 متر فجر الأحد ويتكون ضباب كثيف على المرتفعات.

الأحد: غائم اجمالا ،يتحول تدريجيا الى قليل الغيوم مساء مع عودة درجات الحرارة الى الإرتفاع وانخفاض في نسبة الرطوبة مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة و استمرار تكون الضباب على المرتفعات ليلا.

-الحرارة على الساحل من 14 إلى 21 درجة، فوق الجبال من 8 الى 16 درجة، في الداخل من 7 الى 14 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا تتحول مساء الى جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 35كم/س، تنشط ليلا بخاصة شمال البلاد لتصل إلى 60 كم/س.

-الانقشاع: جيد إلى متوسط على الساحل، سيء إجمالا على المرتفعات بسبب الضباب والأمطار.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و90%

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6،29

-ساعة غروب الشمس: 16،29