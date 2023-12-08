living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أمطار غزيرة وثلوج.. استعدوا!

8
DECEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا،  غائما صباحا مع انخفاض في درجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية، تتساقط الثلوج على المرتفعات التي تعلو عن 2300 متر. تخف حدة الامطار ابتداء من بعد الظهر وتنحسر ليلا. نحذر من تكون الجليد على الطرق التي تعلو عن 2500 متر فجر الأحد  ويتكون ضباب كثيف على المرتفعات.
وجاء في النشرة الاتي :
-الحال العامة:  طقس متقلب وماطر أحيانا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم السبت حيث يستقر تدريجيا.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين 13 و 21 درجة، طرابلس بين 10 و 19 درجة، وفي زحلة بين 4 و 14 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة:  غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، مع احتمال امطار المتفرقة وانفراجات واسعة نهارا. تشتد غزارة الامطار في الفترة ما بين مساء الجمعة / فجر السبت مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج على المرتفعات الشمالية التي تعلو عن 2700 متر.
السبت: غائم صباحا مع انخفاض في درجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية، تتساقط الثلوج على المرتفعات التي تعلو عن 2300 متر. تخف حدة الامطار ابتداء من بعد الظهر وتنحسر ليلا. نحذر من تكون الجليد على الطرق التي تعلو عن 2500 متر فجر الأحد  ويتكون ضباب كثيف على المرتفعات.
الأحد: غائم اجمالا ،يتحول تدريجيا الى قليل الغيوم مساء مع عودة درجات الحرارة الى الإرتفاع وانخفاض في نسبة الرطوبة مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات.
الإثنين:  غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة و استمرار تكون الضباب على المرتفعات ليلا.
-الحرارة على الساحل من 14 إلى 21 درجة، فوق الجبال من 8 الى 16 درجة،  في الداخل من 7 الى 14 درجة. 
-الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا تتحول مساء الى جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 35كم/س، تنشط ليلا بخاصة شمال البلاد لتصل إلى 60 كم/س.
-الانقشاع:  جيد إلى متوسط على الساحل، سيء إجمالا على المرتفعات بسبب الضباب والأمطار.
-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 55 و90%
-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.
-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:  6،29
-ساعة غروب الشمس:  16،29

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   