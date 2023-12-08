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عناوين الصحف ليوم الجمعة 8 كانون الأول 2023

8
DECEMBER
2023
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الأخبار: أهل الميدان يروون: خسائر المقاومة العسكرية لا تتجاوز 10%

هكذا باغتنا العدو وهكذا فوجئنا بضعفه
أجبرنا المحتل على التوغّل إلى أفخاخنا

 

 

 


نداء الوطن: بري يُحضّر التمديد لـ"القائد" 6 أشهر و"الحزب" يغضّ الطرف
نتنياهو عند الحدود يتوعَّد بعدوان: لبنان وبيروت = غزة وخان يونس

 

 



البناء: نتنياهو يخفض سقف غالنت بحضوره: التصعيد نحو حرب شاملة بيد حزب الله لا مبادرات في لبنان وغزة والمقاومة تمسك الميدان… والراعي لا لحرب الإبادة أمنستي وهيومان رايتس ورويترز وفرانس برس: الاحتلال يستهدف الصحافيين

 

 

 

 

النهار: تقريران يثبتان جريمة إسرائيل ضد الصحافيين... والتمديد لقائد الجيش يطرح في الجلسة التشريعية

 

 

 


الجمهورية: الإستحقاق العسكري على نار حامية
الراعي في الجنوب: وحدتنا في تنوعنا

 

 



اللواء: إدانة إعلامية دولية لجيش الاحتلال.. ونتنياهو يتوعد
برّي لـ«اللواء»: يا ريت يطبقوا الـ1701 { الراعي من صور: لا تخافوا.. وعتب مسيحي في القرى الحدودية

 

 

 

l'orient le jour: Deux mois après, tout ce que l’on sait sur l’opération du 7 octobre

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