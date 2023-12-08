أسرار الصحف ليوم الجمعة 8 كانون الأول 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس



لاحظ إعلاميون أن زيارة بنيامين نتنياهو برفقة وزير حربه يوآف غالنت إلى مستوطنات الشمال كانت لتصحيح تهديدات غالنت بشنّ حرب لدفع حزب الله إلى ما وراء الليطاني بالمعادلة القديمة: إذا ذهب حزب الله إلى حرب شاملة سوف نجعل بيروت مثل غزة، وأن الأمر بيد حزب الله. وهذا يعني أن تقييماً دبلوماسياً وعسكرياً قد جرى في الكيان والجيش ومع الأميركيين انتهى إلى أن معادلة الحرب الشاملة يجب أن تبقى رهن خيار حزب الله دفاعياً.



خفايا

قال مصدر نيابي إن كميّة المشاريع السياسيّة والمبادرات الدبلوماسية التي تتدفق حول جنوب لبنان وغزة تكشف نيات أصحابها باعتبارها ضمن حرب نفسيّة للإيحاء بضعف المقاومة والتهويل بما هو أعظم بالنسبة للبنان والإيحاء أن المقاومة انتهت في غزة وبالتوازي صرف الانتباه عن الميدان حيث ينزف جيش الاحتلال ويعجز عن تحقيق أي نصر، بينما المقاومة مستمرّة بصمودها وقتالها في غزة وجنوب لبنان حتى فرض وقف النار وتبادل الأسرى بشروطها.

اللواء: أسرار

لغز

تتنصَّل محطات المحروقات من أيّ إجراء يضيّق على المواطن أو المستهلك بإلقاء التبعات دائماً على وزارات الدولة من الأشغال إلى الاقتصاد والمالية.



غمز

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لوحظ غياب نواب قضاء معروف عن المشاركة في استقبال البطريرك الماروني في مدينة صور.



همس

نقل عن وزير سيادي إبلاغه شخصيات رسمية وروحية وحزبية، أنه لم يلمس اهتماماً البتة بموضوع الملف الرئاسي، خلال اتصالاته مع دول فاعلة في الخارج.



نداء الوطن: خفايا

يقول دبلوماسيون إنّ عودة الفلسطينيين إلى غزة بعد انتهاء الحرب ستكون صعبة جداً، كون الإسرائيليين قاموا بتدمير منهجي للبنى التحتية الاستشفائية والتعليمية والرسمية، ما يعني أنّ مقومات العيش باتت شبه مستحيلة، كما أنّ إسرئيل ستتحكم بورشة إعادة الإعمار سواء في حجمها أو في سرعة تنفيذها.

تراجع عدد من الشخصيات الشمالية والبقاعية عن عقد لقاء لإطلاق حركة سياسية بعد نصيحة من دولة اقليمية.

يبدي عدد من المعنيين امتعاضه من نشاط سفير دولة اوروبية بسبب التبشير بتوطين النازحين ودعم بلاده لبقائهم في لبنان.