«الخط العسكري» الذي سلكه "التمديد" باتجاه مجلس الوزراء تعوقه الصعوبات اللوجستية

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الأنباء الكويتية: التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون عاد الى دوامة التجاذبات السياسية من حيث الجهة المعنية بإقراره: الحكومة أم مجلس النواب؟

جديد الأمر ان «الخط العسكري» الذي سلكه الموضوع باتجاه مجلس الوزراء، عادت الصعوبات اللوجستية لتعيق استكماله، فكان لابد من الرجوع الى المسار النيابي لتعديل سن تقاعد ضباط الجيش والأمن، وعبر خطى نيابية هادئة فتح رئيس المجلس نبيه بري بابها بدعوته أمس، هيئة مكتب المجلس للاجتماع الاثنين المقبل، لتحضير جدول أعمال الجلسة التشريعية التي تعقد الأربعاء او الخميس لإقرار مشاريع واقتراحات القوانين ومنها ما يتعلق بسن تقاعد العسكر