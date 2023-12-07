وفد من هيئة قضاء طرابلس في التيار زار نقيب المحامين المنتخب مهنئًا

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قام منسق قضاء طرابلس في التيار الوطني الحرّ الأستاذ سامر الرز و منسق محامي الشمال الأستاذ جوزيف صالح ووفد من هيئة القضاء والمحامين بزيارة تهنئة لنقيب المحامين المنتخب الأستاذ النقيب سامي الحسن.

نقل منسق القضاء والوفد تحيّات وتهنئة رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهمته.

بدوره ردّ النقيب التحية والشّكر للنائب باسيل.

شكر النّقيب التيار على هذه اللفتة الكريمة والايجابية تجاه النقابة، كما شدّد النقيب والوفد على التواصل الدائم مع مختلف شرائح المجتمع والوطن في سبيل تعزيز روح التعاون والنجاح إن كان على صعيد العمل النقابي والتشريعي ،الاجتماعي السياسي لتقريب وجهات النظر وانتخاب رئيس للجمهورية لإعادة دورة الحياة السياسية ممّا يساهم ويعزّز إعادة انتظام المؤسسات.