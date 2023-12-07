حجّار يدعي المعنيين إلى تحديد إجتماعٍ طارىء لإيجاد حلّ لهذه المشكلة

A + A -

بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار حول كيفية دمج برامج المساعدات الإجتماعية وأزمة تمويلها:

ترأّس وزير الشؤون الإجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار على مدى ساعتين إجتماع اللجنة التسييرية الدوري للبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً في وزارة الشؤون الإجتماعيّة بحضور ممثّلة الإتحاد الأوروبي، ممثّل برنامج الأغذية العالمي في لبنان وفريق عمله، مستشار رئيس الحكومة الدكتور سمير ضاهر، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي، كندا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا والفريق الإستشاري لبرامج المساعدات الإجتماعيّة في الوزارة.

خلال الإجتماع، جرى عرضٌ لأبرز التطوّرات التقنيّة المتعلّقة بالبرنامج بالإضافة إلى الإتفاق على خارطة طريق لدمج برنامج أمان والبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً لتنظيم موضوع المساعدات الإجتماعية التي تستهدف الأسر اللبنانية الأكثر فقراً. خلال المداخلات، أوضح عددٌ من ممثلي الدول المانحة بصراحة عن مواجهتهم لصعوبات تحدّ من الإستمرار بتمويل البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً، مع العلم بأن الأزمة الإقتصادية في لبنان تتفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي الذي يشلّ البلد بالإضافة إلى استمرار تأثيرات أزمة النزوح السوري. بدوره، أوضح حجار أن أي خلل بتأمين الدعم لبرامج المساعدات الإجتماعية سيكون له تبعات خطيرة وسيسبّب بإهتزاز الاستقرار الإجتماعي للبنانيين. وعليه، دعا حجّار الأطراف الأساسيين إلى تحديد إجتماعٍ طارىء قبل يوم الثلاثاء المقبل لإيجاد حلّ لهذه المشكلة.