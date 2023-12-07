ونقل بيان للحكومة اللبنانية، بعد نشر تحقيقات منفصلة لوكالتي الأنباء، عن رئيس حكومة تسيير الأعمال نجيب ميقاتي القول: "الإجرام الإسرائيلي لا حدود له".

وتسعى "رويترز" للحصول على تعليق من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن بيان الحكومة اللبنانية.

وخلص تحقيق "رويترز" إلى أن طاقم دبابة إسرائيلية قتل عصام العبد الله وأصاب الصحفيين الستة الآخرين، بعدما أطلق قذيفتين في تتابع سريع من إسرائيل، بينما كانت المجموعة تصور القصف عبر الحدود من مسافة بعيدة.

وتقدمت الحكومة اللبنانية بشكوى إلى الأمم المتحدة، قائلة إن إسرائيل قتلت مدنيين في جنوب لبنان خلال الأعمال القتالية المستمرة منذ أسابيع عبر الحدود، بين إسرائيل وحزب الله.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، إنه ليس على علم بالنتائج التي توصل إليها محققون وتفيد أن نيران دبابة إسرائيلية قتلت العبد الله وأصابت آخرين في لبنان.

لكن ليفي نفى قيام القوات الإسرائيلية باستهداف المدنيين.

وردا على سؤال عن النتائج التي توصلت إليها "رويترز" و"فرانس برس" ومنظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش"، قال ليفي في إفادة صحفية بثها التلفزيون: "نحن لا نستهدف المدنيين. نبذل كل ما في وسعنا لإبعاد المدنيين عن الأذى".