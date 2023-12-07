استهدافات "بالجملة" واصابات مباشرة للمقاومة...!

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:40 من بعد ظهر يوم الخميس 7-12-2023 تجمعا لجنود الاحتلال الاسرائيلي في خلة وردة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.
كما وإستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:45 من بعد ظهر يوم الخميس 7-12-2023 تجمعا لجنود الاحتلال الاسرائيلي في حرج شتولا (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.
وأيضا إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:45 من بعد ظهر يوم الخميس 7-12-2023 موقع الجرداح بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة وعند الساعة 3:50 من بعد ظهر يوم الخميس 7-12-2023 ثكنة زرعيت (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وتم اصابتها اصابة مباشرة.