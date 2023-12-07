نتنياهو يهدد: إذا اختار الحزب حربا شاملة سيحول بيروت وجنوب لبنان إلى غزة وخانيونس!

A + A -

هدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حزب الله اللبناني، وتوعد بتحويل "بيروت وجنوب لبنان إلى غزة وخانيونس" إذا ما اختار حزب الله شن "حرب شاملة"، وذلك في جولة ميدانية أجراها في مواقع للجيش الإسرائيلي في المنطقة الشمالية، اليوم الخميس.

وجاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة أن نتنياهو أجرى تقييما للأوضاع في قيادة المنطقة الشمالية بمشاركة وزير الأمن، بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، وقائد القيادة الشمالية، أوري غوردين، وقادة الفرق التابعة للقيادة الشمالية، استعرضوا خلاله صورة الوضع العملياتية والاستخبارتية على الجبهة الشمالية.

ونقل البيان عن نتنياهو قول: "إذا اختار حزب الله أن يبدأ حربًا شاملة، فإنه سيحول بيديه بيروت وجنوب لبنان إلى غزة وخانيونس. نحن عازمون على تحقيق النصر، وسنفعل ذلك بفضل روح المقاتلين"، وأضاف "مستعدون للقتال لاستكمال المهمة، واستعادة الأمن، ليس فقط في الجنوب، ولكن أيضا في الشمال. نحن ملتزمون بذلك".