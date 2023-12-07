A + A -

علّق وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري على تقريري تحقيق "رويترز" و"أ ف ب" بشان الهجوم "الاسرائيلي" على الصحافيين في جنوب لبنان، قائلا عبر منشور على منصة "أكس": "بعد ٥٤ يوماً على استشهاد المصوّر الصحافي عصام عبدالله من وكالة "رويترز"، واصابة كريستينا عاصي من وكالة Afp وإصابة ٦ آخرين، صدر تقرير التحقيق عن الوكالتين الذي دان العدو الإسرائيلي باستهداف الصحافيين مباشرة بقذيفة دبابة "ميركافا".

وأضاف: "وضعت منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس واتش التقرير في خانة جريمة حرب. لبنان سيضم هذين التقريرين الى الشكاوى المقدّمة دولياً في حق العدو الاسرائيلي، كما سيتم إرسالهما الى الجهات الامنية، القضائية والديبلوماسية".