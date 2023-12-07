"عرض خطة التيار لتفعيل عودة النازحين السوريين"... وفد من لجنة متابعة عودة النازحين في قضاء بعبدا زار اتحاد بلديات المتن الأعلى

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في اطار تطبيق خطة التيار الوطني الحر لمتابعة عودة النازحين السوريين عبر البلديات،

زار وفد من لجنة متابعة عودة النازحين في قضاء بعبدا اتحاد بلديات المتن الأعلى برئاسة الأستاذ كريم سركيس وحضور عدد من أعضاء بلديات المتن الأعلى،

وضمّ الوفد النائب الان عون وأعضاء المجلس الوطني ومسؤول لجنة متابعة الانتخابات البلدية ومسؤول البلديات في القضاء، حيث تمّ عرض خطة التيار لتفعيل عودة النازحين السوريين وسلّم رئيس وأعضاء الاتحاد نسخة عن الخطة التي تمّ شرحها من قبل النائب الان عون وأعضاء اللجنة مع التركيز على أهمية دور البلديات في ظل غياب القرار السياسي،

كما تمّ تسليم رئيس وأعضاء الاتحاد دعوات لحضور المؤتمر المقرر عقده من قبل التيار حول دور البلديات في تفعيل عودة النازحين السوريين في ١٦ كانون الأول الجاري،

بالمقابل عرض رئيس وأعضاء الاتحاد الاجراءات المتخذة من قبلهم لضبط وجود النازحين السوريين ضمن قرى المتن الأعلى والصعوبات التي تواجههم في تطبيق الاجراءات الصارمة والفعالة، وسلّموا اللجنة نسخة عن محضر بالتدابير المتخذة من قبل خلية الأزمة المنشأة ضمن الاتحاد لضبط النزوح السوري في قرى وبلدات المنطقة،

وساد اللقاء جو من التفاهم والتوافق على أهمية متابعة موضوع النازحين السوريين في القضاء.