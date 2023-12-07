living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"عرض خطة التيار لتفعيل عودة النازحين السوريين"... وفد من لجنة متابعة عودة النازحين في قضاء بعبدا زار اتحاد بلديات المتن الأعلى

7
DECEMBER
2023
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في اطار تطبيق خطة التيار الوطني الحر لمتابعة عودة النازحين السوريين عبر البلديات،
زار وفد من لجنة متابعة عودة النازحين في قضاء بعبدا اتحاد بلديات المتن الأعلى برئاسة الأستاذ كريم سركيس وحضور عدد من أعضاء بلديات المتن الأعلى،
وضمّ الوفد النائب الان عون وأعضاء المجلس الوطني ومسؤول لجنة متابعة الانتخابات البلدية ومسؤول البلديات في القضاء، حيث تمّ عرض خطة التيار لتفعيل عودة النازحين السوريين وسلّم رئيس وأعضاء الاتحاد نسخة عن الخطة التي تمّ شرحها من قبل النائب الان عون وأعضاء اللجنة مع التركيز على أهمية دور البلديات في ظل غياب القرار السياسي،
كما تمّ تسليم رئيس وأعضاء الاتحاد دعوات لحضور المؤتمر المقرر عقده من قبل التيار حول دور البلديات في تفعيل عودة النازحين السوريين في ١٦ كانون الأول الجاري،
بالمقابل عرض رئيس وأعضاء الاتحاد الاجراءات المتخذة من قبلهم لضبط وجود النازحين السوريين ضمن قرى المتن الأعلى والصعوبات التي تواجههم في تطبيق الاجراءات الصارمة والفعالة، وسلّموا اللجنة نسخة عن محضر بالتدابير المتخذة من قبل خلية الأزمة المنشأة ضمن الاتحاد لضبط النزوح السوري في قرى وبلدات المنطقة،
وساد اللقاء جو من التفاهم والتوافق على أهمية متابعة موضوع النازحين السوريين في القضاء.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   