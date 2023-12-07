مصر: فلسطين هي قضية أمن قومي لنا ولن نسمح بتهجير سكان غزة إلى سيناء

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بيّن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، في تصريحات صحافية، المبادئ الرئيسية التي حكمت موقف القاهرة، بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، ومخطط الاحتلال بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وأكّد رشوان رفض مصر المطلق لسياسة التهجير القسري التي تقوم بها "إسرائيل" بحق أبناء غزة داخل القطاع، كما لمحاولات تهجيرهم نحو سيناء أو الدفع إليه عبر عداوانها وممارساتها.

ولفت إلى أنّ الاحتلال حوّل القطاع إلى ميدان حرب، ولا سيّما في المناطق الشمالية، لدفع الفلسطينيين لمغادرة أراضيهم نحو ما أطلق عليه "المناطق الآمنة" في رفح، جنوبيّ القطاع، مبيناً أنها مناطق تفتقر إلى كافة الخدمات الضرورية للحياة من ماء وطعام ومأوى.