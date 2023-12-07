"تعدد الطوائف نعمة على لبنان"... عواد زار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى

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زار نائب رئيس التيار الوطني الحر للعمل الوطني ربيع عواد مع وفد من "التيار" نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس، وكان بحث في التطورات والنقاط الخمسة التي طرحها رئيس "التيار". واشار عواد الى أن المطلوب "دولة قوية نريدها تحمي الجميع وتحفظ الطوائف على القاعدة التي أطلقها الإمام المغيب السيد موسى الصدر " إن تعدد الطوائف نعمة على لبنان أما الطائفية فهي نقمة".

وضم الوفد مسؤول العلاقة مع الأحزاب الوطنية المحامي رمزي دسوم والمحامي خالد مكي والسيدين داني سابا الياس الزغبي.