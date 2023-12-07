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القمح مؤمّن.. حتى نهاية هذا الشهر!

7
DECEMBER
2023
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عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات ولقاءات وزارية ونيابية وخدماتية في السرايا اليوم. وفي هذا الاطار، إجتمع مع وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام الذي قال:" تابعنا خلال الاجتماع نتائج اللقاءات التي أجريتها في قطر، وأبلغت الرئيس ميقاتي ان وزارة الاقتصاد تعتبر مركزا للاتصالات المشتركة بين الدول والوزارات حيث سأعقد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الوزراء لاطلاعهم على نتائج الاجتماعات التي عقدتها في الدوحة في ما يتعلق بكل وزارة، خصوصا ان كل المواضيع التي تم التطرق اليها كانت إيجابية وتخص عددا من الوزارات ، على ان نعمل لتكون هناك امكانية لعقد اجتماع ل"اللجنة المشتركة العليا القطرية - اللبنانية" بداية العام المقبل في الدوحة او في بيروت لبحث الأمور المشتركة التي تخص البلدين وتفعيل عملها خصوصا انها لم تجتمع منذ العام 2010".

 
 

أضاف: "كما تطرق الحديث مع دولة الرئيس الى موضوع القمح، وأعدت التأكيد له ان كمية القمح الموجودة لدينا مؤمنة حتى شهر أيار المقبل، وهناك اتصالات نجريها مع البنك الدولي بالنسبة لموضوع البطاقة الى ما بعد إنتهاء مرحلة الدعم".

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