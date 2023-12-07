سكارلت حداد: القناعات المبدئية هي سبب رفض باسيل التمديد لقائد الجيش

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أكّدت الصحافية سكارلت حداد أنَّ دوافع رفض رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل التمديد لقائد الجيش مبدئية.

ولفتتْ حداد في مقال لها اليوم الخميس في "لوريان لوجور" إلى أنَّ من يعرفون باسيل يدركون أنّه مقتنع بالثبات على المواقف المبدئية لتياره، ولو أنها بدت غير شعبية. وأوضحت أنّها ليستْ المرة الأولى التي يظهر فيها التيار الوطني الحر وحيداً في مواجهة الأفرقاء الآخرين، الذين ينتهون إلى الإقرار في النهاية بأنَّه كان على حق.

وكشفتْ حداد أنّ باسيل يعتبر أنّه نال استحقاقَ المضي حتى النهاية بسبب قناعاته، لكنها لفتت إلى أن العامل الذي يثير خشية "التيار" هو هذا الإصرار العام على المضي في إيجاد ترتيب مخالف للقانون، والذي يجعل "التيار" يعترف بأنه حتى الساعة لا يعرف الأسباب الحقيقية للموقف الدولي الداعم للتمديد.

وذكّرت حداد في مقالها بجواب باسيل لجان إيف لودريان في ردّه على طلبه بالتمديد لقائد الجيش، والذي أشار فيه إلى أن القوى السياسية تستطيع المضي بالتمديد من دون "التيار"، وإلى أنه مستعد لتحمل الخسارة في هذا الإطار.