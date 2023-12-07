living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سكارلت حداد: القناعات المبدئية هي سبب رفض باسيل التمديد لقائد الجيش

7
DECEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكّدت الصحافية سكارلت حداد أنَّ دوافع رفض رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل التمديد لقائد الجيش مبدئية.

ولفتتْ حداد في مقال لها اليوم الخميس في "لوريان لوجور" إلى أنَّ من يعرفون باسيل يدركون أنّه مقتنع بالثبات على المواقف المبدئية لتياره، ولو أنها بدت غير شعبية. وأوضحت أنّها ليستْ المرة الأولى التي يظهر فيها التيار الوطني الحر وحيداً في مواجهة الأفرقاء الآخرين، الذين ينتهون إلى الإقرار في النهاية بأنَّه كان على حق.

وكشفتْ حداد أنّ باسيل يعتبر أنّه نال استحقاقَ المضي حتى النهاية بسبب قناعاته، لكنها لفتت إلى أن العامل الذي يثير خشية "التيار" هو هذا الإصرار العام على المضي في إيجاد ترتيب مخالف للقانون، والذي يجعل "التيار" يعترف بأنه حتى الساعة لا يعرف الأسباب الحقيقية للموقف الدولي الداعم للتمديد.

وذكّرت حداد في مقالها بجواب باسيل لجان إيف لودريان في ردّه على طلبه بالتمديد لقائد الجيش، والذي أشار فيه إلى أن القوى السياسية تستطيع المضي بالتمديد من دون "التيار"، وإلى أنه مستعد لتحمل الخسارة في هذا الإطار.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   