لجنة الشباب والرياضة اجتمعت.. أسئلة حول ملف مسبح الرئيس إميل لحود الأولمبي

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اجتمعت لجنة تقصي الحقائق النيابية في ملف مسبح الرئيس اميل لحود الاولمبي والمنبثقة عن لجنة الشباب والرياضة النيابية برئاسة النائب سيمون ابي رميا وحضور النواب الأعضاء: غسان عطالله، بيار بوعاصي، وضّاح الصادق، ينال الصلح.

وحضر كل من المهندس عماد الخطيب، مدير شركة هاي كون Hicon، وابراهيم ابراهيم وسليم سكرية ممثلين عن مجلس الإنماء والإعمار، والمهندسين رفيق خوري وطوني شمعون عن شركة الاستشاري "رفيق الخوري وشركاه".

وجهت اللجنة أسئلة الى المدعوين حول ملف مسبح الرئيس اميل لحود الاولمبي منذ ان اصبح الملف بعهدة مجلس الإنماء والإعمار واطّلعت من الشركات الحاضرة على حيثيات المشروع وأخذت الأجوبة عن الأسئلة التي طرحها النواب. وستتابع لجنة تقصي الحقائق جلساتها حتى الانتهاء من عملها تمهيداً لكتابة التقرير النهائي.