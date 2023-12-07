"الخارجية" دانت أعمال المستوطنين الإجرامية: على المجتمع الدولي التحرك!

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دانت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، "الاعمال الاجرامية التي يقوم بها المستوطنون الاسرائيليون في الضفة الغربية، وتزايدها بشكل مقلق للغاية في الاسابيع الأخيرة دون أي رادع أو محاسبة من دولة الاحتلال الاسرائيلي والمجتمع الدولي، مما أدى الى سقوط حوالى الف شهيد من الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية خلال العام الحالي".

ونددت "بقرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بإقامة مستوطنة جديدة على أراض في القدس الشرقية المحتلة، وتوسيع المستوطنات، ومصادرة الاراضي الفلسطينية بالقوة، وهدم منازل الفلسطينيين، وطرد ساكنيها، والخطوات الهادفة الى التهجير القصري للسكان، وما تمثله هذه الاعمال الاستفزازية من خروق فاضحة وانتهاكات للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٣٤ الصادر عام ٢٠١٦، الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة."

ودعت "المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك السريع لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير القانونية الهادفة الى تقويض كل الفرص والمبادرات التي تسعى الى تحقيق السلام العادل والشامل في منطقتنا، وإلزام إسرائيل احترام الشرعية الدولية. كما تتزامن هذه الاعمال العدوانية مع الحرب الشرسة على قطاع غزة التي تدمره بصورة ممنهجة وتحصد آلاف القتلى والجرحى من المدنيين العزل، لا سيما الاطفال والنساء وكبار السن."