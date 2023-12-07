كيف يبدو المشهد صباحًا في الجنوب؟!

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سجّل صباح اليوم الخميس، تحليق للطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى الساحل البحري جنوبا.



وكانت القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الازرق في القطاعين الغربي والاوسط، عاشت الليل الفائت هدوءا حذرا، خرقته القنابل المضيئة والطيران الاستطلاعي الإسرائيلي وصوت انفجار اعتراضي في سماء منطقة صور، وسقوط قذيفة في البحر قبالة منطقة باب التم في محلة القاسمية لم يعرف مصدرها وماذا استهدفت في عرض البحر.



وسجّلت وحدة ادارة الكوارث الطبيعة في اتحاد بلديات قضاء صور، لغاية البارحة عشرين الف نازح من القرى الجنوبية توزعوا على خمسة مراكز ايواء في مدينة صور، ولا يشمل عشرات المئات ممن نزحوا الى مناطق أخرى ولم يسجلوا ضمن ادارة الكوارث.

وأكدت إدارة الكوارث أنها تعاني ضعف الامكانات المتاحة، علما ان عددا من القرى التي لا تزيد عن الأربعين قرية ليس فيها مأمن لحياة المدنيين بعد أن استهدف العدو المنازل والمدنيين والصحافيين وسيارات الاسعاف ومشاريع الدواجن والمواشي الطاقة البديلة".



هذا وتتعرّض أطراف حولا ومركبا لقصف مدفعي اسرائيلي.



كما أفاد مراسل قناة "المنار" علي شعيب، بأن "مدفعية الجيش الإسرائيلي تستهدف وادي السلوقي في جنوب لبنان، بعد إطلاق صفارات الإنذار في مستعمرة مرغليوت وثكنة راميم في وادي هونين.