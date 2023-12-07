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منخفض جديد يؤثر على لبنان ليل الجمعة والسبت..

7
DECEMBER
2023
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ما زال المنخفض الجوي يؤثر على لبنان بطقس غير مستقر وممطر خاصة على الساحل والسلسلة الغربية فيما يبقى تساقط الثلوج على الجبال العالية. ونشهد استراحة قصيرة غدا الجمعة قبل تأثرنا بمنخفض جديد ليل الجمعة ويوم السبت، ليعود الاستقرار التام يوم الاحد.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

-الخميس:
١- الحرارة : ١٤ و ٢٠ ساحلا وبين ٥ و ١٨ بقاعاً وبين ٩ و ١٥ على الـ ١٠٠٠متر
٢- الجوّ: غائم اجمالا وتتساقط امطار رعدية متفرقة وثلوج على الجبال العالية + ٢٣٠٠متر
٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٧٠ و ٩٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٨ hpa
٦- الرؤية: متوسطة تسوء محلية بسبب الضباب جبلاً
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة

-الجمعة: مستقر نهارا وغائم اجمالا بسحب عالية بدون توقعات امطار خلال النهار لكنها تعاود ليلاً بشكل متفرق مع منخفض ثاني يبدأ بالتاثير على لبنان والحرارة ترتفع قليلاً تتراوح على الشكل التالي : ١٤ و ٢٣ ساحلا وبين ٥ و ١٩ بقاعاً وبين ١٠ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

-السبت: غير مستقر غائم اجمالا وتتساقط امطار رعدية تكون غزيرة خاصة ساحلا والمحيط احيانا وثلوج على الجبال
+ ١٩٠٠متر والحرارة تنخفض من جديد وتتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ١٩ ساحلا وبين ٤ و ١٥ بقاعاً وبين ٧ و ١٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س خاصة شمال.

 

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