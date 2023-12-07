عناوين الصحف ليوم الخميس 7 كانون الأول 2023

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الأخبار: مفاجآت خانيونس

أميركا وفرنسا تهدّدان لبنان: سحب المقاومة من الجنوب أو الحرب | ما علاقة التمديد للقائد بـ 1559 و1701؟

باريس تستضيف مؤتمراً لـ «التحالف ضد حماس» | رؤية فرنسية - سعودية: غزّة بلا سلاح وإبعاد قادتها إلى الجزائر





نداء الوطن: شكوى "الخارجية" إلى نيويورك وباريس قلقة بعد استشهاد الرقيب في الجيش

الراعي اليوم في جنوب "كل لبنان" وإبعاد "الحزب" بين واشنطن وإسرائيل



النهار: هل يزور ماكرون الجنوب على وقع المواجهات؟ جهود التسوية السياسية تتقدم فرنسيا وأميركيا



اللواء: توسيع أميركي لمهمة هوكشتاين: مفاوضات ما بعد الحرب

انفتاح إيراني على جنبلاط وميقاتي وحزب الله في كليمنصو .. والراعي إلى الجنوب اليوم

البناء: غالنت لمستوطني الشمال: لإبعاد حزب الله إلى ما بعد الليطاني سياسياً أو عسكرياً / المقاومة في غزة ولبنان لمزيد من الأهداف… وفي العراق واليمن مزيد من التحدّي / واشنطن تزيد دعمها العسكري لجيش الاحتلال وتزوّده بقنابل قتل النساء والأطفال /

الجمهورية: إسرائيل تهدد بالحرب... وواشنطن لتسوية

... والجيش اللبناني يقدم الدماء

l'orient le jour: Derrière la visite de Bernard Émié à Beyrouth