أوساط رسمية: إستهداف الجيش هو رسالة نارية عنوانها: تطبيق القرار 1701

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الأنباء الكويتية: يتوزع لبنان بين مواجهات عسكرية محتدمة في الجنوب امتدت لتطول موقعا للجيش اللبناني، وديبلوماسية أمنية في بيروت يتقدمها الفرنسيون، رافعين عنوان «تنفيذ القرار الدولي 1701 بالتراضي او بالإكراه».

وبمعزل عن ادعاء إسرائيل بأن الاستهداف لموقع الجيش اللبناني ناجم عن خطأ واعتذارها عنه، فإن الأوساط الرسمية ترى فيه خطأ مقصودا ورسالة نارية تحذيرية عنوانها: تطبيق القرار 1701، أي إبعاد حزب الله والقوى المسلحة الأخرى عن منطقة جنوب الليطاني المحاذية للحدود مع الكيان الإسرائيلي.

وقد توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت بالعمل على إرغام حزب الله على تنفيذ القرار الأممي 1701 ملوحا بالعمل العسكري.

وقال غالانت «نتعهد بإعادة حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني إما بالوسائل السياسية أو العسكرية».