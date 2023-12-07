يديعوت أحرونوت: هوكشتاين يعمل على إبرام اتفاق لتقليص احتمالات التصعيد... غالانت: سنُبعد الحزب إلى ما وراء نهر الليطاني عبر تسوية دولية

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

أتت التطورات الاقليمية والدولية لتشير الى أنّ الجنوب على مشارف اتصالات سبق لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن المح اليها أول من أمس. فقد أوردت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أنّ «واشنطن تدرس إمكانية التوصل إلى تسوية بين إسرائيل ولبنان في شأن الحدود» بين البلدين.

ولفتت الى أنّ المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين «يعمل على إبرام اتفاق لتقليص احتمالات التصعيد». وأشارت الى أن «تسوية الحدود البرية المقترحة ستكون على غرار اتفاقية الحدود البحرية».

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أيضاً، أنّ «الهدف من الاتفاق المحتمل هو إبعاد «حزب الله» بشكل دائم عن الحدود».

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنّ وزير الدفاع يوآف غالانت، قال «سنُبعد الحزب إلى ما وراء نهر الليطاني عبر تسوية دولية استناداً إلى القرار الأممي 1701». وأضاف: «إذا لم تنجح التسوية السياسية الدولية، فإنّ إسرائيل ستتحرّك عسكريّاً لإبعاد «حزب الله» عن الحدود».