تحقيق رويترز: "إسرائيل" قتلت عصام عبد الله

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الأخبار: آمال خليل-

يعقد ممثلون عن وكالة «رويترز» مؤتمراً صحافياً في بيروت اليوم للإعلان عن نتائج التحقيق الذي أجرته الوكالة حول مقتل مصورها الشهيد عصام عبد الله في بلدة علما الشعب، بقذيفة إسرائيلية، خلال تغطيته للعدوان الإسرائيلي في 13 تشرين الأول الماضي.

كما يعقد ممثلون عن وكالة الصحافة الفرنسية مؤتمراً آخر لإعلان نتائج التحقيق في ملابسات الحادث نفسه الذي أدّى أيضاً إلى إصابة مصورة الوكالة كريستينا عاصي بجروح بليغة. كذلك تعقد منظمة العفو الدولية مؤتمراً صحافياً مستقلاً للإعلان عن نتائج التقريرين.

وقال وزير الإعلام زياد مكاري لـ«الأخبار» إن التحقيق «أثبت أن دبابة ميركافا إسرائيلية قصفت تجمّع الصحافيين بقذيفتين»، لافتاً إلى أن «رويترز» استعانت بخبراء دوليين.

وأشار إلى أن المؤتمرات الثلاثة «ستعلن اليوم مسؤولية العدو الإسرائيلي عن جريمة 13 أكتوبر».ولكن ماذا عن مقاضاة إسرائيل؟

مكاري أشار إلى أن لبنان قدّم شكوى ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن وإلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف. أما في ما يتعلق بمقاضاة كيان العدو في المحافل الدولية، فلفت إلى أن لبنان لم يوقّع اتفاقية محكمة العدل الدولية ليتمكن من ملاحقة إسرائيل في لاهاي.

لكنه أشار إلى أنه بحث مع وزير العدل هنري خوري «في الوسائل القانونية المتاحة أمام لبنان أو جهات معنية بالقضية بمقاضاة إسرائيل»، ومنها «تقديم عائلة عبد الله أو آخرين شكوى ضد إسرائيل أو ضد أشخاص بعينهم كوزير الحرب أو ضد الشركة المصنّعة للقذائف المستخدمة في الاعتداء».

أما في ما يتعلق بالوكالتين المعنيتين، فقد أشارت مصادر متابعة إلى أن إدارتيهما «لم تحسما أمرهما بتقديم أي شكوى، والأمر يتعلق بالنظام الداخلي الخاص بكل مؤسسة».



