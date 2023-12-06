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ممثلو مجموعات المتقاعدين العسكريين: في خطوة إعطاء بدل انتاجية لموظفي الإدارة العامة يوميا غبن وتمييز

6
DECEMBER
2023
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عقد ممثلون عن مجموعات المتقاعدين العسكريين اجتماعًا طارئًا في بيروت بتاريج ٦/١٢/٢٠٢٣ بحثوا خلاله في خطوة الحكومة بإعطاء بدل انتاجية لموظفي الإدارة العامة يوميا وفقًا للفئات وإعطاء عسكريي الخدمة الفعلية ٣ رواتب إضافية وإعطاء المتقاعدين راتبين إضافيين.

و"رفض الممثلون"، بحسب البيان الصادر عنهم، "طرح الحكومة لما فيه من غبن وتمييز بين موظفي الادارة العامة وبين العسكريين من خدمة فعلية ومتقاعدين"، وتوافقوا على الطلب من رئاسة الحكومة تعديل ما ورد في المراسيم المقترحة بما يضمن المساواة بين جميع الموظفين والمتقاعدين مهما اختلفت مسمياتهم".

كما ورفضوا "تسمية بدل الانتاجية لموظفي الادارات العامة كون لا يمكن مقارنة هذا البدل بالتضحيات المقدمة من العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين ومنهم من قضى شهيدًا أو معوق لمدى الحياة".

ودعوا إلى "وقفة رجل واحد في توقيت تحدده لجنة مختصة لاحقاً للمشاركة في كل ما ستقرره اللجنة من نزول الى الشارع والقيام بنشاطات مركزية او في المحافظات حتى تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الموظفين دون أي مواربة من خلال تسميات او بدلات وهرطقات دستورية مخالفة للدستور والقانون".

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