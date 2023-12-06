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كيف سيُحسَم الخلاف حول مسألة قيادة الجيش؟

6
DECEMBER
2023
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كيف سيُحسَم الخلاف حول مسألة قيادة الجيش؟
الجواب الحاسم على هذا السؤال ليس متوفرا بعد، غير ان المشهد يمكن اختصارُه على الشكل الآتي:
اولا، ثبات في الموقف الرافض للتيار الوطني الحر، بناء على اعتبارات دستورية وقانونية لا شخصية، وهو ما جدد التعبير عنه امس بيان تكتل لبنان القوي.
ثانيا، طروحات يعمل عليها رئيسا المجلس النيابي وحكومة تصريف الاعمال، من خلال صيغ لم تنجح حتى الآن في تجميع ما يكفي من مكونات سياسية وميثاقية.
ثالثا، اتجاه واضح لدى حزب الله، يدركه جيدا المطلعون الفعليون.
وفي انتظار البت في الموضوع،
وفيما تعيد دول المنطقة تموضعها تحضيرا للآتي، ومنها سوريا والسعودية عبر اداء السفير السوري الجديد لدى الرياض اليمين الدستورية امام الرئيس بشار الاسد… النار مشتعلة في جنوب لبنان، والنيران تلتهم شعب غزة، فيما الاقربون قبل الابعدين حول العالم… يتفرجون.
وآخر مظاهر الاستفزاز الاسرائيلي اليوم، موافقة حكومة بنيامين نتنياهو
في شكل نهائي على بناء 1738 وحدة استيطانية في جنوب شرق القدس الشرقية المحتلة، التي يفترض ان تصبح يوما عاصمة الدولة الفلسطينية في اطار حل الدولتين.

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