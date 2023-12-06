عقل: ساحل جبل لبنان، يغرق "بشبر ماء"!

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كتب عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر حسابه على منصة "أكس":

ساحل جبل لبنان، يغرق "بشبر ماء"! هذا الساحل هو صاحب أعلى نسبة جباية رسوم وضرائب على مستوى الوطن. ضرائب لا تذهب لا للبلديات ولا لإتحاداتها، بل الى خزائن وزارة المالية. مشاريع التأهيل، مركزية وزارية ومجلسية... بعيدة عن الرقابة والتوازن. هذا مثال إضافي، يشكل دافعاً لضرورة تطبيق اللامركزية المالية الموسعة، فهي الحل الإنمائي الوحيد المتاح لإعادة تأهيل البنية التحتية التي تعيد وصل أطراف الوطن باحترامٍ وشفافية.