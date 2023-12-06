شعبة المعلومات توقف تاجر أسلحة في مكتبته في ضبيّه

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم بمختلف أنواعها على كلّ الأراضي اللبنانية، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول شخصٍ يقوم بتخزين الأسـ.ـلحة والذّخـ.ـائر الحربيّة في داخل مكتبته الكائنة في ضبيه، بهدف التّجارة.

على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد مكان وهويّة المشتبه فيه، وتوقيفه.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد مكان المكتبة في ضبيّه، وهويّة مالكها، وهو المدعو:

ر ، ش (من مواليد عام ۱۹۸۸، لبناني)

بتاريخ 23-11-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، داهمت إحدى دوريّات الشّعبة المكتبة، وأوقفت في داخلها (ر. ش.) المذكور، في أثناء قيامه ببيع ذخـ.ـيرة لأحد زبائنه، الذي أوقف أيضاً، ويدعى: (أ. أ. من مواليد عام ۱۹۸۲، لبناني). وضُبِطَ في حوزته مسـ.ـدّسٌ حـ.ـربي.

تم ضبط كميّة من الأسـ.ـلحة والذخــ.ـائر الحـ.ـربيّة في المكتبة، على الشّكل التّالي:

6 بنـ.ـادق حربية " كلاشينكوف".

٣٥ ممشط بنـ.ـدقية "كلاشينكوف".

١٤ مـ.ـسدسًا حـ.ـربيًا.

٦٣ ممشط مسـ.ـدّس.

كميّات لمتمّمات بنادق ومـ.ـسدّسات.

٢٠٣٥ رصـ.ـاصة من أعيرة مختلفة.

بالتّحقيق معهما، اعترف الأوّل بتجارته بالأسـ.ـلحة منذ العام ۲۰۲۰ في غرفة خلفية لمكتبته، حيث يقوم بتخزينها وتخبئتها، مضيفاً أنّه يشتري الأسـ.ـلحة من معارفه ثم يبيعها للكسب المادّي، وأنّ (أ. أ.) هو أحد زبائنه، الذي اشترى منه، سابقاً، العديد من الأسـ.ـلحة والذّخـ.ـائر. وقد اعترف الأخير بما نُسِبَ إليه.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص