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أمطار وبرق ورعد.. إليكم حال الطقس!

6
DECEMBER
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما اجمالا مع ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط على المرتفعات وفي الداخل. تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا، يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج اعتبارا من ارتفاع 2200 متر،وتخف حدة الأمطار اعتبارا من المساء على ان تنحسر تدريجا ليلا.
وجاء في النشرة الاتي:
- الحال العامة: منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة أحيانا مع عواصف رعدية ورياح ناشطة، يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع انخفاض في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية ويستمر تأثيره حتى مساء الخميس، حيث من المتوقع أن يتأثر لبنان بمنخفض جوي آخر مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا  اعتبارا من مساء الجمعة و حتى بعد ظهر السبت بحيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجيا .
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين 13 و 21 درجة، طرابلس بين 10 و 19 درجة،  وفي زحلة بين 4 و 14 درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:  غائم اجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس حيث تعود الى معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة، واحتمال تساقط حبات البرد وتشكل السيول على الطرق بخاصة شمال البلاد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2300 متر خلال النهار ، ومن المتوقع أن تلامس ال2100 متر ليلا.
الخميس: غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط على المرتفعات وفي الداخل. تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا، يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج اعتبارا من ارتفاع 2200 متر،وتخف حدة الأمطار اعتبارا من المساء على ان تنحسر تدريجا خلال الليل.
الجمعة:  غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الداخلية خلال النهار، يتحول تدريجيا اعتبارا من المساء الى غائم مع هطول أمطار والتي تصبح شاملة وتشتد غزارتها ليلا مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود 60 كلم/س، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر.
السبت:  غائم الى غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا فترة قبل الظهر وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر، يتحسن الطقس ويستقر تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر.
-الحرارة على الساحل من 15 الى 20 درجة،  فوق الجبال من 7 الى 15 درجة، في الداخل من  7 إلى 15 درجة. 
-الرياح السطحية: جنوبية غربية ، سرعتها بين 25 و60 كم/س.
-الانقشاع: سيء اجمالا بسبب الضباب وغزارة الامطار.
-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 60 و 90 %
-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء:  23 درجة .
-الضغط الجوي: 762 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:   6،29
-ساعة غروب الشمس:  16،29

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