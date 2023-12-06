living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بين التمديد والتعيين الرئاسة إلى ما بعد بعد غزة (حبيب البستاني)

6
DECEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عشية بلوغ حرب إسرائيل على غزة نهاية شهرها الثاني، لم تزل الصورة الرمادية في القطاع هي هي، دمار شامل ومجازر بالجملة طاولت الحجر والبشر، إذ إن عدد الضحايا من المدنيين الفلسطينيين تجاوز ال 16000 بينهم أكثر من 8000 طفل وحوالي 3200 امرأة، فيما تجاوز عدد المصابين ال 42000 شخص. هذا ولم يستطع الجيش الإسرائيلي حتى اللحظة من تحقيق أياً من اهدافه المعلنة، إن من حيث معرفة تواجد المحتجزين الإسرائيليين وتحريرهم،  ما عدا أولئك الذين تم إطلاق سراحهم نتيجة اتفاق تبادل مع حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، وإن من حيث تدمير حركة حماس إذ إن الحركة ما زالت تملك معظم قدراتها الصاروخية التي تعمل على إطلاقها على كافة المدن الإسرائيلية لا سيما تل ابيب. أما عدد النازحين من فاسطينيي غزة وبحسب وكالة ال UNRWA فقد تجاوز المليون وتسعمئة ألف نسمة  اي ما يوازي أكثر من 80% من سكان قطاع غزة.  أما بالنسبة لموضوع ال Transfert فقد فشلت إسرائيل من تحقيق ذلك بعد أن رفضت مصر ترحيل الفلسطينيين إلى سيناء. 
 
المستشفيات والمدارس أهداف الطيران الإسرائيلي
في الوقت الذي تعلن أكثرية الدول الداعمة للكيان الصهيوني أن جيش الإحتلال لا يستهدف المدنيين بل حماس، تظهر الصور التي تبثها معظم الأقنية التلفزيونية أن جيش العدو يستهدف بصورة رئيسية المدارس والمستشفيات ومراكز الإيواء بحيث أنه لم يبق مكان آمن في كل قطاع غزة من شمالها إلى جنوبها وذلك بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية. وكان آخر مآثر الجيش الإسرائيلي هو استهداف قصر العدل في غزة وتدميره، مما يدل عن الوحشية المتمادية التي يستعملها جيش العدو في قصف كل الأماكن المدنية من كنائس وجوامع ومدارس ومستشفيات.

الحرب على غزة تحولت إلى حرب كونية تقودها الدول العظمى
تبين أن وجود الأساطيل الأميركية والأوروبية في الخليج العربي، والتحليق المكثف لطيران هذه الدول ليس فوق غزة وحسب، ان الحرب تتم هذه المرة بقيادة دولية لم تُعرف بعد أهدافها الحقيقية، إن استهداف غزة بأكثر من 100000 طن من القذائف يدل على وجود جسر جوي بين إسرائيل والدول الداعمة لها، يعمل على مدار الساعة.

لبنان والجبهة الشمالية وحركة الموفدين
في الوقت الذي تدور فيه أقصى المعارك والمواجهات في قطاع غزة، لم تزل المواجهات وعمليات الفصف المتبادل في جنوب لبنان تعمل ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها بعد عدوان ال 2006 على لبنان، ولكن السؤال المطروح هو إلى متى تبقى هذه الجبهة مضبوطة الإيقاع؟ وهل أن أحداث الميدان التي قد تتطور في مختلف الاتجاهات سيستطيع لبنان من حماية نفسه من تداعياتها؟ 

لذا تكثر حركة الموفدين الدوليين إلى لبنان وتحت شعار التهدئة في الجنوب اللبناني وضرورة احترام القرار 1701، كان للموفد الرئاسي الفرنسي Jean-Yves Le Drian جولاته على اللبنانيين التي حذر من خلالها من خطورة امتداد الحرب في غزة وشمولها كل لبنان، وفي هذه العجالة مرر لودريان مطالبه بضرورة التمديد لقائد الجيش الذي يقوم بدور فاعل في الحد من تمدد النازحين إلى أوروبا. أما عملية الانتخابات الرئاسية فلم تأخذ الاهتمام الأول من الجولة.

من هنا يتساءل أكثر من مرجع لبناني عن الجدوى من التمديد أوالتعيين في قيادة الجيش؟ وإذا كان أصحاب الربط والحل يستطيعون تأمين النصاب لجلسة التمديد أو إيجاد اجتهادات غب الطلب للتمديد من خلال مجلس الوزراء، فلماذا لا يستطيع هؤلاء الضغط لانتخاب رئيس للجمهورية؟  يشكل المدخل الطبيعي للحل، هنا تكمن العقدة وهنا يكمن الخلل، إذ إن ذلك يدل على أن انتخاب الرئيس عملية مؤجلة إلى ما بعد بعد غزة.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   