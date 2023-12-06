"أشبه بساحة حرب".. قصف عنيف طال ميس الجبل ليلا

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بدت الساحة العامة في بلدة ميس الجبل صباح اليوم، أشبه بساحة حرب بعد ليلة عنيفة جداً تعرضت خلالها ميس الجبل واطرافها لقصف عنيف استمر لساعات متأخرة من الليل، استخدم خلالها الجيش الاسرائيلي القذائف المدفعية والقذائف الفوسفورية المحرمة دولياً.

وتظهر آثار الإعتداءات في الساحة العامة حيث تم قصف واستهداف احد المباني السكنية بصاروخ موجه اطلقته طائرة مروحية (اباتشي) من داخل الاراضي المحتلة مساء امس، ما تسبب باضرار كبيرة في المبنى وفي المحال التجارية والشقق السكنية المجاورة، حيث تم اخلاء المبنى بعد الاستهداف دون ان تسجل اصابات بشرية فحالت العناية الالهية دون ذلك، ناهيك عن الاضرار التي لم يتم توثيقها حتى الآن في احياء الدباكة والاطراف الشمالية والغربية والجنوبية للبلدة التي تعرضت ايضاً للقصف والاستهداف.