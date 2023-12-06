في سورية: الميليشيات واصلت زج القاصرين قسراً للقتال في صفوفها

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الوطن السورية: اتهمت عائلة كردية في مدينة القامشلي بريف الحسكة ميليشيات «قسد» باختطاف أبنتيها القاصرتين لزجهما قسرا للقتال في صفوف الميليشيات حسب ما ذكرت شبكة «رووداو» الكردية.

وحسب العائلة فإن ما تسمى «وحدات حماية المرأة» التابعة لـ«قسد» اقتادت ميراف ديندار خاشو دون الـ18 عاماً وسيميل إسماعيل من مواليد 2009 وهما بنات عمة في تشرين الأول الماضي، أثناء زيارتهما لمنزل جدهما في حي مساكن الرصافة، إلى مكان مجهول حسب ما أدلت به العائلة من معلومات للشبكة.



وفي نهاية تشرين الثاني الماضي، قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقريره الرابع حول العنف ضد الأطفال في سورية إلى مجلس الأمن الدولي وأكد التقرير أن «قسد» جندت قسراً 829 طفلاً خلال عامين.



وحسب التقرير فإن ألفين و990 طفلاً (ألفان و860 ذكراً و130 أنثى) تتراوح أعمارهم بين 9 و17 عاماً تم تجنيدهم من ثلاثين فصيلاً مسلحاً، منهم 829 طفلاً من قبل «قسد» وميليشياتها، وذلك على النحو التالي: 824 طفلاً من قبل ما تسمى «وحدات حماية الشعب» و«وحدات حماية المرأة»، 3 أطفال من قبل ميليشيات أخرى لـ«قسد»، وطفلان مما تسمى «قوات تحرير عفرين» التي تدور في فلك «قسد».