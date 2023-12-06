عناوين الصحف ليوم الأربعاء 6 كانون الأول 2023

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الأخبار: إسرائيل في غزة: صدمة الأنفاق

فرنسا مجدّداً: وفّروا الأمان لإسرائيل!







نداء الوطن: أول شهيد للجيش... ونبرة مارونية عالية اليوم تأييداً لـ"القائد".. ميقاتي: مفاوضات دولية خلال 3 أشهر حول القرار 1701

تحذير فرنسي من حرب مدمّرة وحصار لبناني لـ"طلائع" الفتنة

البناء: انقسامات الكيان تكشف الاستعداد لمرحلة ما بعد الفشل في الحرب وتبادل الاتهامات / عمليّات المقاومة في غزة وجنوب لبنان تبلغ نقطة حرجة في تحمّل قوات الاحتلال / استهداف موقع الجيش اللبناني يسقط شهيداً وجرحى… والرسالة ضد الـ 1701 /



اللواء: تصعيد خطير يستهدف الجيش.. واتصالات دولية لتنفيذ الـ1701

القمة الخليجية لبسط سلطة الدولة ودعم الاستقرار.. وبري ينتظر ميقاتي حول ملف عون

النهار: عاصفة ضد "طلائع حماس" والتمديد لعون "حسم"



?l'orient le jour: « Les jeunes du Déluge d'al-Aqsa » : vers un « Hamasland » au Liban-Sud