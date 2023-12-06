أسرار الصحف ليوم الأربعاء 6 كانون الأول 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال خبير بالشؤون العسكرية إن مسار العمليات على جبهتي الشمال والجنوب لجيش الاحتلال يقول بأنه قد خسر حتى الآن 300 – 400 قتيل و3000-4000 جريح ما يعني إخراج 10% من القوة المقاتلة المحترفة التي تنتشر على جبهتي الشمال والجنوب من الحرب، ولأن خروج عديد موزّع على عدة وحدات يعني خروج ثلاثة أضعافه من التشكيلات وإخراج ما يعادل تعداد سرية يعني خروج كتيبة من الحرب. وهذا يعني خروج ما بين ربع وثلث القوة المقاتلة من الجبهات، وبالتالي الاقتراب من اللحظة الحرجة لإعلان العجز عن مواصلة الحرب.



خفايا

قال خبراء في شؤون الهندسة العسكرية تعليقاً على وجود خطة قيل إنها لدى جيش الاحتلال لإغراق أنفاق المقاومة بمياه البحر، ونشرت وول ستريت جورنال تفاصيلها، إنهم يتوقعون أن تكون قوات القسام قد قامت منذ عشر سنوات عندما قام الجيش المصري بإغراق بعض الأنفاق الحدوديّة بالتحسّب لهذا الاحتمال عبر إقامة عنفات عند مداخل ومخارج كل نفق تسمح بالتحكم بمسار المياه ورجّحوا أن تكون خطة توجيهها نحو مستوطنات غلاف غزة هي كلمة السرّ التي تفسّر سبب تسمية عملية 7 تشرين بالطوفان.

نداء الوطن: خفايا

أفادت المعلومات بأن المديرية العامة لأمن الدولة باشرت بتوقيف بعض العاملين في شركة QNET، وذلك بناء للتقرير الذي نشرته «نداء الوطن» الخميس الماضي.

يتردد أنّ ملفاً حول مخالفات مالية وادارية في وزارة الاقتصاد أحيل إلى النيابة العامة المالية ويتعلق الملف بمخالفات قامت بها الدائرة المقربة من الوزير.



اللواء: أسرار

لغز

يتجه اعلاميون مناوئون للتطبيع الى اللجوء الى القضاء لملاحقة إعلاميين يستضيفون اسرائيليين، من دون الالتفات الى القوانين المعمول بها، لا سيما قانون العقوبات!



غمز

جرت اتصالات رفيعة ليل امس الاول لسحب فتيل مواقف متصاعدة، تؤثر على الموقف المتضامن مع المقاومة في غزة بعد بيان «طلائع الطوفان».



همس

تلقى موفد غربي تأكيدات بأن «حلاً ما» سيجري اعتماده، لإنهاء إشكال يتعلق بوضعية موظف كبير غير مدني..