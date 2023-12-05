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المشهد الاسود في غزة ولبنان على حاله

5
DECEMBER
2023
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المشهد الاسود في غزة ولبنان على حاله.
ففي القطاع، دمارٌ وموت، فيما عدد الشهداء منذ اندلاع الحرب لامسَ الستة عشر الفا، عدا المصابين، في وقت اكد الجيش الإسرائيلي انه يخوض اشتباكات في قلب منطقة خان يونس، حيث قال المتحدث باسمه افيخاي أدرعي: نشهد أكثر الأيام كثافة منذ بدء المناورة البرية من حيث عدد المخرّبين القتلى وعدد الاشتباكات وإطلاق النيران براً وجواً.
اما في جنوب لبنان، فنارٌ على طول الحدود، على وقع مصير مجهول، سواء على المستوى الميداني ام السياسي.
فعلى الخط الميداني، عامل سلبي جديد عبّر عنه امس الاعلان عن انشاء طلائع خاصة بحماس في لبنان، ما اثار ردود فعل رافضة لتكرار تجربة “فتح لاند”، اولها من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. واليوم، جزم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بأن هذا الامر مرفوض نهائيا ولن نقبل به، علما ان المعنيين عادوا واوضحوا ان المقصود ليس عملا عسكريا”.
واليوم، طاولت الاعتداءات الاسرائيلية مجدداً الجيش اللبناني، الذي قدم شهيداً جديداً على مذبح الوطن، اضافة الى عدد من الجرحى، في اعتداء وصفه وزير الدفاع العميد موريس سليم بالانتهاك الفاضح للقرار 1701، الذي ترفض اسرائيل تطبيقه منذ عام 2006، ما يستوجب ادانة عملية من المجتمع الدولي الذي ينادي ليلاً ونهاراً بتطبيقه.
اما على الخط السياسي الداخلي، فتدور الملفات في حلقاتها المفرغة، وأهمها في هذه المرحلة مسألة قيادة الجيش.
ففي هذا الموضوع بالتحديد، جزم مصدر حزبي رفيع في قوى 8 آذار عبر الاوتيفي بأن حزب الله لن يسير في أيّ خيار ممكن أن يغضب الرئيس العماد ميشال عون أو رئيس التيار الوطني الحر، وكشف المصدر المذكور بأن رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال كانا يحاولان صوغ حلّ يقوم على اساس التمديد لفترة زمنية قصيرة ومحددة، لكن هذا الأمر لم ينضج، لأن هناك معنيين اساسيين جداً في الملف أبلغوا الجانبين بأن أي حلّ خارج الاتفاق مع وزير الدفاع غير ممكن لأسباب عدّة قانونية وسياسية.
وفي المقابل، موقف ملتبس لميقاتي امام وفد من السلك القنصلي من موضوع قيادة الجيش، قائلاً في ملف الجنوب وغزة: نحن في عين العاصفة وفي وضع لا نحسد عليه.
وبعيداً عن الملفات الأمنية، موقفان لافتان لميقاتي في الشق المالي، حيث لوح من جهة بإصدار الموازنة بمرسوم عادي يتخذ في مجلس الوزراء اذا لم يقرها مجلس النواب، كما كشف عن حل يُعمَل عليه لملف الودائع، قائلاً: نحن بصدد الانتهاء من حل كامل وشامل لموضوع الودائع طرحته مع المؤسسات الدولية ويأخذ حيزاً مهماً وسيبصر النور قريباً، وهو لن يرضي كل الناس لكنه سيزيل مشكلة كبيرة ونائب الحاكم موجود اليوم في ابو ظبي وسيتوجه الى واشنطن الاسبوع المقبل لبحث هذا الموضوع.

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