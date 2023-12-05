سلسلة من العمليات ضد مواقع العدو وتجمعات جنوده اليوم

A + A -

غرد مراسل قناة المنار الاعلامي علي شعيب عبر صفحته:

"حزب الله نفذ اليوم سلسلة من العمليات ضد مواقع العدو الصهيوني وتجمعات جنوده عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة :

- رويسة العاصي / ميس الجبل - مثلث الطيحات / ميس الجبل - ثكنة زبدين / مزارع شبعا - البياض / بليدا - جل العلام / الناقورة - الضهيرة / الضهيرة - الكوبرا / علما الشعب - خلة وردة / عيتا الشعب - بركة ريشة / البستان - برانيت / عيتا الشعب - رميش - ضهر الجمل / راميا - المطلة / كفركلا - المنارة / ميس الجبل - حولا - خلة وردة 2 / عيتا الشعب"