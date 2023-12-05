"بحث الحوافز المالية المقترحة"... ميقاتي رأس اجتماعا وزاريا!

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رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا ل" اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام" بعد ظهر اليوم في السرايا. شارك في الاجتماع كل من نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، وزير المال يوسف خليل، وزير العدل القاضي هنري خوري، وزير الداخلية القاضي بسام مولوي، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، وزير الصحة فراس الأبيض، وزير العمل مصطفى بيرم ، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي. وتم خلال الاجتماع بحث الحوافز المالية المقترحة لتطال موظفي الادارات العامة والمؤسسات العامة والاسلاك العسكرية، وسيصار الى الدعوة الى جلسة قريبة ل مجلس الوزراء لاقرار الملف.