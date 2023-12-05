بوحبيب: اسرائيل لا تريد أحدًا في الجنوب

أشار وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب أن الاعتداءات الإسرائيلية باتت أمر شبه معتاد في الجنوب، والجيش اللبناني يتعاون مع اليونيفيل بهذا السياق.
وخلال مقابلة عبر تلفزيون العربي أوضح بو حبيب أن الردّ على الاعتداء على الجيش اللبناني عبر وزارة الخارجية سيكون ردًا ديبلوماسيًا فلبنان لا يريد أن يقع بالحرب، إذ إن الجنوب ضحية لما تقوم به اسرائيل.
وأضاف:" لبنان مستعد للإهتمام بأمن الجنوب كلبنانيين وكجيش لبناني، إلا أنّه بالوقت الحاضر لبنان غير قادر لا ماليًا ولا عدديًا."
وأكّد بو حبيب أن لبنان أرض سلام، إلا أن استمرار الإعتداءات سيستلزم ردة فعل عليها.