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بوحبيب: اسرائيل لا تريد أحدًا في الجنوب

5
DECEMBER
2023
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أشار وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب أن الاعتداءات الإسرائيلية باتت أمر شبه معتاد في الجنوب، والجيش اللبناني يتعاون مع اليونيفيل بهذا السياق.

وخلال مقابلة عبر تلفزيون العربي أوضح بو حبيب أن الردّ على الاعتداء على الجيش اللبناني عبر وزارة الخارجية سيكون ردًا ديبلوماسيًا فلبنان لا يريد أن يقع بالحرب، إذ إن الجنوب ضحية لما تقوم به اسرائيل.

وعن القرار 1701 أوضح بو حبيب أننا "نرحب بقرار مجلس الأمن 1701 إلا أن الخروقات جوًا وبرًا وبحرًا تأتي من الجانب الإسرائيلي، أضف إلى الاحتلال الذي تفرضه اسرائيل على بعض من الأراضي اللبنانية الحدودية، إلا أن اسرائيل رفضت إنهاء هذا الإحتلال، واليوم نحن أمام إشكال كبير، حيث ان هناك قادة داخل اسرائيل يقودون في جنوب لبنان وغزة معركة "تصفية الشعوب"، إذ لا يريدون أن يكون هناك شعب لا في جنوب لبنان ولا في غزة حيث يعتبرون بأنّ ليس هناك أي شيء ليخسروه.
وأضاف حبيب: مهام اليونيفيل تأتي تحت الفصل السادس لا السابع وبالتالي ليست قوة حربية، إلا أن احتلال الناقورة وخراج بلدة الماري ومزارع شبعا تأتي من الجانب الإسرائيلي رغم الإتفاق مع الإدارة الأميركية على الترسيم البحري وحاولة اليونيفيل ضبط أي خلل أمني، وبالتالي على اسرائيل أن توقف خروقاتها لكي يتوقف لبنان عن القيام بأي خرق من جانبه.
ولفت بو حبيب إلى أنّه لم يعطِ أي مسؤول أي ضمان، ولا فتح أي موضوع لتعديل قرار مجلس الأمن، فإسرائيل تريد تحويل القوة الدولية في لبنان من قوة سلام إلى قوة ضاربة ووضعها تحت الفصل السابع.

وأضاف:" لبنان مستعد للإهتمام بأمن الجنوب كلبنانيين وكجيش لبناني، إلا أنّه بالوقت الحاضر لبنان غير قادر لا ماليًا ولا عدديًا."

وأكّد بو حبيب أن لبنان أرض سلام، إلا أن استمرار الإعتداءات سيستلزم ردة فعل عليها.

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