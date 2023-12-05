مولوي بحث مع نصار في الواقع السياحي وتابع مع زواره قضايا عامة

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استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي في مكتبه قبل ظهر اليوم، وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار. وتم البحث في الواقع السياحي اللبناني في ضوء التطورات القائمة.



والتقى مولوي النائبين أديب عبد المسيح وأكرم شهيب وبحث معهما في شؤون مناطقهما على المستويات كافة.



وبحث الوزير مولوي مع محافظي الجنوب منصور ضو والبقاع القاضي كمال ابو جوده أمورا تتعلق بسير العمل في المحافظتين.



والتقى رئيس اتحاد بلديات بشري ايلي مخلوف وبحث معه بشؤون قضاء بشري الانمائية والخدماتية.