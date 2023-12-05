حجار إستقبل على مدى ساعتين سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان

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كتب وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار عبر حسابه على منصة "أكس":

إستقبلت على مدى ساعتين سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دي ويل حيث تركّز الحديث حول التطوّرات الأخيرة ميدانياً في جنوب لبنان بالإضافة إلى جولة شاملة على كل المشاريع التي يدعمها الإتحاد الأوروبي في لبنان ضمن إطار الحماية الإجتماعيّة والدعم الإنساني للنازحين السوريين. خلال الإجتماع، لفتت إلى ضرورة إعادة النظر في كيفيّة توجيه هذا الدعم ليصبح أكثر تأثيراً في المجتمعات المحليّة، من خلال مشاريع تعكس الحاجات الفعليّة، مشروطة بنتائج واقعيّة ومتماهية مع الاستراتيجيات التي أقرّتها الدولة اللبنانية في مختلف القطاعات. وهذا الأمر يتطلّب مساراً جديداً في العلاقة ما بين وزارة الشؤون الإجتماعيّة والاتحاد الأوروبي، مبنياً على الحوار وتفعيل قنوات التنسيق الدائم بشكل أكبر.