living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سرق مبلغًا ماليًّا من احد المنازل في حاصبيا بعد أن هجره ذويه بسبب القصف الاسرائيلي

5
DECEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
" بتاريخ 14/10/2023، أقدم مجهول على الدخول إلى منزل يقع على أطراف بلدة الهبارية- حاصبيا بواسطة الكسر والخلع، وسرق منه مبلغًا ماليًّا كبيرًا.


بنتيجة المتابعة الفورية، أعطيت الأوامر لدوريات مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي بتكثيف الجهود الاستعلامية لتحديد هوية السارق الذي استغلّ ترك المدعي لمنزله بسبب قصف العدو الإسرائيلي لمحيط شبعا والبلدات الحدودية المجاورة.

 
على الفور، باشرت دوريات المفرزة استقصاءاتها وتحرّياتها، وبنتيجة المتابعة تم الاشتباه بأحد الرعاة، وهو المدعو:

- ع. ك. (مواليد عام 2006، سوري)
تم نصب كمين محكم له، وأوقف في أحد الأحراج.
بالتحقيق معه، اعترف أنه استغلّ نزوح صاحب المنزل على عجلة، ودخل إلى المنزل بواسطة الكسر والخلع، وسرق من داخله مبلغ /13،250/ دولار أميركي وهاتفَيْن خلويَّيْن.
أودع الموقوف مخفر راشيا الفخار مع المضبوطات لإجراء المقتضى القانوني بحقه بناءً على إشارة القضاء".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   