سرق مبلغًا ماليًّا من احد المنازل في حاصبيا بعد أن هجره ذويه بسبب القصف الاسرائيلي

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

" بتاريخ 14/10/2023، أقدم مجهول على الدخول إلى منزل يقع على أطراف بلدة الهبارية- حاصبيا بواسطة الكسر والخلع، وسرق منه مبلغًا ماليًّا كبيرًا.



بنتيجة المتابعة الفورية، أعطيت الأوامر لدوريات مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي بتكثيف الجهود الاستعلامية لتحديد هوية السارق الذي استغلّ ترك المدعي لمنزله بسبب قصف العدو الإسرائيلي لمحيط شبعا والبلدات الحدودية المجاورة.

على الفور، باشرت دوريات المفرزة استقصاءاتها وتحرّياتها، وبنتيجة المتابعة تم الاشتباه بأحد الرعاة، وهو المدعو:

- ع. ك. (مواليد عام 2006، سوري)

تم نصب كمين محكم له، وأوقف في أحد الأحراج.

بالتحقيق معه، اعترف أنه استغلّ نزوح صاحب المنزل على عجلة، ودخل إلى المنزل بواسطة الكسر والخلع، وسرق من داخله مبلغ /13،250/ دولار أميركي وهاتفَيْن خلويَّيْن.

أودع الموقوف مخفر راشيا الفخار مع المضبوطات لإجراء المقتضى القانوني بحقه بناءً على إشارة القضاء".