وفد من التيار بطرابلس يلتقي راعي ابرشية طرابلس المطران يوسف سويف‎

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قام وفد من التيار الوطني الحرّ في طرابلس بزيارة راعي ابرشية طرابلس المارونية سيادة المطران يوسف سويف.

ضم الوفد ، منسق قضاء طرابلس سامر الرز، مسؤول ملف العمل الوطني نادر غلاييني ، مسؤول النشاطات محمود موصللي ، مسؤول الخدمات جورج دعبول ومسؤول الانتشار داني واكيم.

نقل الوفد تحيات رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل بدوره رد سيادته التحية.

بارك الوفد لسيادته بقدوم الاعياد

بعد ذلك تمّ البحث في ملف المدارس وامكانية المساعدة والوقوف الى جانب الناس من قبل المطرانية وراعيها، خاصةً في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر بها لبنان.

عبّر سيادته عن حزنه الشديد لما يجري في غزة وتمنّى بأن تعمّ أجواء من الإلفة والمحبة والتسامح.

كما تمنّى أن تكون لغة التواصل والحوار وتقبل الآخر هي السائدة.