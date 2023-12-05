استدعاء صاحبي غاليري... وهذا هو السبب

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أصدر النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان قرارا قضى باستدعاء صاحبي غاليري في صيدا الشقيقين محمد وعثمان الظريف، الى التحقيق معهما، اثر تقديم المفتشة في دائرة وزارة العمل في محافظة لبنان الحنوبي زينة فرحات شكوى ضدهما في مخفر مدينة صيدا الجديدة والاستماع الى اقوالها، عن حيثيات تعرضهما لشخصها بالفاظ نابية ومهينة اثناء قيامها بواجبها الوظيفي الرسمي، نتيجة شكوى عليهما من قبل عاملين لديهم تم صرفهم تعسفيا، ومحاولتهما تمزيق بطاقتها الرسمية ساخرين من عملها الرسمي، وضرب إسفين بين القطاع العام وشريكه الخاص اللذين لطالما ساندا بعضهما البعض في مراحل الازمات كافة للنهوض بالبلد واداراته ومؤسساته، وبناء على تقدم من معطيات سيتم الاستماع الى اقوالهما ليبنى على الشيء مقتضاه في حقهما".



وكانت فرحات زارت محافظ الجنوب منصور ضو في مكتبه في سرايا صيدا واطلعته على مجريات الحادثة التي واجهتها، وتابع على الاثر معالجتها مع مسؤولي الادارة التي تعمل فيها فرحات في سبيل اتخاذ الأجراء القانوني المناسب في حق الشقيقين ظريف".