ميقاتي وعد بتمرير هذا الموضوع باسرع وقت ممكن...!

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زار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ظهر اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة.



وقال ميقاتي: "اولاً احببت ان اضع الرئيس بري في نتائج الاتصالات التي قمت بها في الخارج وخاصة ما يتعلق بلبنان والحرب الدائرة في المنطقة".



وأضاف، "اما في المواضيع الداخلية، فأحب ان الفت النظر الى انه بعد ظهر اليوم هناك اجتماع في السراي الحكومي للجنة انتظام العمل في القطاع العام، للنظر في الزيادات المطلوبة وبدل الانتاجية لموظفي القطاع العام".

وأشار ميقاتي إلى، أن "هذا الموضوع مهم كثيراً وأنا وعدت بأن أمرره باسرع وقت ممكن واذا ما تم إقراره اليوم في اللجنة سأدعو الى جلسة لمجلس الوزراء في اسرع وقت ممكن وأرجو ان لا يربط هذا الموضوع بزيارتي للرئيس بري، لان هذا الموضوع كان قبل هذه الزيارة، وأنا قد وعدت القطاع العام بهذه الزيادة ابتداءا من الاول من الشهر الجاري"