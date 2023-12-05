"العاصي ومثلث الطيحات وزبدين وبياض بليدا".. 4 بيانات جديدة للحزب!

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أصدرت المقاومة الإسلامية في لبنان 4 بيانات جاء فيها:

-استهدف مجاهدونا عند الساعة 9:50 من صباح اليوم الثلاثاء تجمعاً لجنود الاحتلال الاسرائيلي في موقع رويسة العاصي بالاسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.

-استهدف مجاهدونا عند الساعة 9:50 من صباح اليوم الثلاثاء تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مثلث الطيحات بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.

-استهدف مجاهدونا عند الساعة 10:15 من قبل ظهر ‌اليوم الثلاثاء موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالصواريخ وتم إصابته إصابة مباشرة.

-استهدف مجاهدونا عند الساعة 10:20 من قبل ظهر ‌اليوم الثلاثاء موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وتم إصابته إصابة مباشرة.