ابي رميا يرد على فارس سعيد حول ظروف إصابة الرفيق مارك الحويك!

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غرد النائب سيمون ابي رميا ردا على ما ورد على لسان النائب السابق فارس سعيد حول ظروف إصابة الرفيق مارك الحويك، قائلا:

"‏رداّ على ما قاله الدكتور فارس سعيد في حلقة « Podcast » من على شاشة OTV مع الاعلامية ريتا نصّور امس حول ظروف اصابة الرفيق الصديق مارك حويّك وادّت الى اعاقته اعاقة كاملة في حادثة اطلاق النار في مستيتا ( جبيل ) في ٢٣ كانون الاول ٢٠٠٧، بالاضافة الى اصابة الرفيقين المناضلين سهام يونس والمرحوم جورج فرح، اودّ ان اوضّح ما يلي :

- اصدر القاضي نديم الناشف القرار الظني بحق المدعى عليه بطرس افرام طبقاً لجرم المادتين ٥٤٨ و ٢٠١ من قانون العقوبات اي " جرم محاولة قتل" والمادة ٧٢ اي "حيازة اسلحة".

وقد تحوّل الملف الى الهيئة الاتهامية التي لم تبتّ منذ ٢٠١٨ بالملف بسبب تراكم الاشكالات التي اعاقت المسار القضائي الطبيعي في البلاد ( الكورونا، اعتكاف القضاة، اضراب المحامين… الخ). وبالتالي ان المدعى عليه، الذي اعلن الدكتور سعيد انه المسؤول الاول والاخير عن افعاله، هو متهم بمحاولة قتل متعمّد وليس بريئاً حتى اثبات العكس.

مع الامل بالاسراع في بت الهيئة الاتهامية سريعاً في الملف.

٢- ان قول الدكتور سعيد بأنه كان علينا الاستفادة من عهد الرئيس عون للبت بهذا الملف هو دليل اضافي على عدم تدخلنا في شؤون القضاء وعدم استغلال نفوذنا السياسي كما يدّعي البعض. وما قاله النائب السابق في هذا الاطار هو وسام شرف على صدورنا.

٣- أخيراً، اسمح لنفسي باستعمال عبارة يكتبها الدكتور سعيد في الكثير من تغريداته : "سنلتقي" انشاءالله تحت قبّة القضاء العادل والجريء.

ملاحظة : انشر "مقتطفات من القرار الظني" تأكيداً لما كتبت ودحضاً لما سمعت."